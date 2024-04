Netanyahu commenta l'attacco a Deir al Balah

È stato dimesso dall’ospedale Hadassah in seguito a un intervento all’ernia e, già all’uscita dal nosocomio, il premier israeliano, Benyamin Netanyahu ha commentato l’attacco a Deir al Balah. Dopo aver ringraziato tutto lo staff medico che l’ha avuto in cura, ha detto: “Purtroppo, c’è stato un tragico attacco, involontario, delle nostre forze contro persone innocenti nella Striscia di Gaza”. E ha aggiunto: “Questo succede in guerra. Lo stiamo controllando attentamente.

Siamo in contatto con i governi e faremo di tutto affinché ciò non accada più”. Le indagini del Fact-Finding Poco prima, l'esercito israeliano aveva annunciato che un’entità militare indipendente, il Fact-Finding and Assessment Mechanism, indagherà sull'attacco. Le vittime Sette le persone uccise, tutti operatori umanitari della Ong, World Central Kitchen. Stavano distribuendo aiuti alla popolazione palestinese quando l’Idf, l’esercito israeliano, ha iniziato a bombardar

