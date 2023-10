“Nessun indizio a suo carico”: l’annuncio dei legali di Zaniolo

Giornata importante anche per Nicolò Zaniolo che ha tenuto la sua audizione con la pm Manuela Pedrotta, per l’inchiesta legata alle scommesse

L’ultima sosta per gli impegni delle nazionali è stata arricchita da giorni di tensioni e polemiche per il casofantasista dell’Aston Villa che è stato accolto negli uffici della Procura di Torino per essere ascoltato dalla Pm Manuelatitolare dell’inchiesta relativa alle scommesse illegali. Il calciatore è arrivato intorno alle 14.30 ed è stato ascoltato per circa tre ore prima della sua uscita che è arrivata nel pomeriggio.

Si è trattato del terzo calciatore ascoltato dopo Fagioli e Tonali. Al termine dello stesso è arrivata anche una nota da parte dei legali dell’ex calciatore della Roma.Non si è fatta dunque attendere molto la presa di posizione dello stesso Zaniolo attraverso la voce dei suoi legali.arrivano novità sulla situazione: “Zaniolo ha risposto a tutte le domande e non si è sottratto ad alcuna contestazione formulata dal PM chiarendo definitivamente la sua posizione. headtopics.com

