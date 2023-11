A portarlo a termine una squadra dei 570 vigili del fuoco al lavoro nella Regione, a Quarrata (Pistoia). Evacuata dalla loro abitazione allagata tutta famiglia, piccola compresa. "Era bloccata in casa insieme ai genitori, senza energia elettrica né acqua calda o potabile..

Si trovavano in una condizione per cui era giusto intervenire: la famiglia chiedeva di uscire di casa per essere trasferita dai nonni, che abitano in una zona non a rischio", raccontano i soccorritori a "Neonato, genitori e nonni evacuati dai vigili del fuoco a Quarrata. Grazie di cuore ai nostri vigili del fuoco per il loro lavoro importantissimo!

LEGGOİT: Giani incontra una signora anziana a Quarrata dopo l'alluvione(Agenzia Vista) Toscana, 05 novembre 2023 Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a...

LİBERO_OFFİCİAL: Giani incontra una signora anziana a Quarrata dopo l'alluvione(Agenzia Vista) Toscana, 05 novembre 2023 Il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a Quarrata, in provincia di Pistoia, uno dei comuni colp...

LASTAMPA: Maltempo Toscana, le campagne diventano un lago: il drone su Catena di QuarrataLe campagne tra Catena e Casini, due frazioni di Quarrata (Pistoia), sono diventate un grande lago. La paiogg…

FATTOQUOTİDİANO: Alluvione in Toscana, le campagne di Quarrata sono un lago: esondato di nuovo il fiume StellaLe campagne tra Catena e Casini, due frazioni di Quarrata, sono diventate un grande lago. Le precipitazioni delle ultime ore hanno portato nuovamente alla rottura dell’argine lungo il corso del fiume Stella e così il livello dell’acqua nella notte si è nuovamente alzato. Le immagini dal drone.

CORRİERE: Nuove piogge in Toscana, il sindaco di Quarrata (Pt): «Situazione critica, salire piani alti»L’allarme di Gabriele Romiti ai suoi concittadini su Facebook dopo le perturbazioni della notte: «Non scendete assolutamente in strada»

ADNKRONOS: Maltempo Toscana, sindaco Quarrata: 'Situazione critica, salire ai piani alti'Continua l'allerta meteo dopo il violento alluvione che ha causato 7 morti

