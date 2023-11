Nel cortocircuito della sinistra italiana c’è finito anche Zerocalcare: io la penso così

che, in parte, ha difeso – e difende – i regimi arabi reazionari, come quello di Assad in Siria, e (allo stesso tempo) chiede la libertà e la tutela dei diritti umani dei palestinesi.è solo l’ultimo, in ordine di tempo, a fare parte di questo gruppo di filo-palestinesi (anche se fino a ieri non sapevano distinguere Hamas da Fatah), a mostrarci come quanto detto sia vero.

Una volta incantato, Zero ha propagandato a destra e a manca quello che aveva visto. Mentre la Siria, la vera guerra, scompariva. Non c’era e non c’è, in nessun suo racconto, una parola sul perché la guerra civile è cominciata – ammesso che lo sappia. Né

“Israele sapeva di bombardare un gruppo di giornalisti. Così è morto Issam Abdallah”: i risultati dell’inchiesta indipendente di Rsf Il motivo sta tutto nel bagaglio ideologico che una certa sinistra, più da centro sociale che da biblioteca informata, ha ormai da decenni. La causa palestinese, quella curda e la solidarietà internazionale verso quei paesi che si dicono, come Siria o Corea del Nord, sono i capisaldi della identità ideologica e dello sguardo sul mondo di questi comunisti su Marte. headtopics.com

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo: evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione.

Oltre 1.200.000 annunci di case in vendita e in affitto. Trova quella giusta per te sul portale N.1 in ItaliaAi domiciliari moglie e suocera del deputato Soumahoro. “Migranti in condizioni offensive, con i risparmi hanno comprato beni di lusso”non riesci a leggere ilfattoquotidiano.it perché hai negato i consensi relativi alla pubblicità. Per continuare a leggerci accetta i consensi o diventa nostro Sostenitore (in questo modo navigherai senza nessuna inserzione). headtopics.com

Caro Zerocalcare, hai sbagliato: a Lucca Comics ci dovresti andareLeggo ovunque che Zerocalcare, nome d'arte del famoso fumettista romano Michele Rech, non andrà a Lucca Comics, la fiera internazionale dedicata al fumetto... Leggi di più ⮕

Napoli male nel primo tempo e bene nel secondo, Il Mattino apre così: 'A due facce'Nella prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino si parla ovviamente della rimonta del Napoli sul Milan. Dopo il doppio vantaggio rossonero del primo tempo è arrivata la grande reazione degli a Leggi di più ⮕

Elettra Lamborghini, la dieta e il rimedio post sgarro: «Ieri ho fatto giornata detox»Siamo nel clou dell'autunno: nel corpo si risveglia l'energia, il metabolismo accellera e... Leggi di più ⮕

Israele sta finendo il tempo, allarme Germania e Matthew Perry: quindi, oggi…Quindi, oggi...: il vigile in mutande, il diritto di Zerocalcare e Pupi Avati Leggi di più ⮕

Lucca Comics, dopo Zerocalcare diserta anche Maicol & MircoL'annuncio sui social con una serie di tavole disegnate Leggi di più ⮕

Zerocalcare sbotta: "Tu che ca*** fai?", come risponde alle criticheZerocalcare è tornato a parlare dopo aver fatto sapere che non andrà al Lucca Comics per via del patrocinio dell’ambasciata d... Leggi di più ⮕