Nel corpo umano 1.800 miliardi di cellule immunitarie

"Nonostante la mole di studi che indagano il sistema immunitario umano da diverse angolazioni - osservano i ricercatori guidati da Ron Sander - serve un censimento completo della distribuzione e della massa dei vari tipi di cellule immunitarie".

I risultati indicano che nel corpo di un uomo medio adulto, del peso ideale di 70 chilogrammi, ci sono circa 1.800 miliardi di cellule, per una massa complessiva di 1,2 chili. Facendo le dovute proporzioni, una donna adulta di 60 chilogrammi dovrebbe avere 1.500 miliardi di cellule immunitarie dal peso complessivo di un chilo. Un bambino di 10 anni dovrebbe avere mille miliardi di cellule immunitarie per un peso totale di circa 600 grammi.

I linfociti, ossia i 'guardiani' dell'organismo che producono anticorpi e organizzano la difesa mediata da cellule, costituiscono il 40% delle cellule immunitarie, ma essendo tra le più piccole rappresentano solo il 15% della massa complessiva. I neutrofili, che vengono prodotti nel midollo osseo per distruggere i microrganismi invasori, rappresentano il 40% delle cellule immunitarie e il 15% della massa totale delle cellule immunitarie.

Secondo quanto emerge dallo studio, l'intestino comprende il 3% di tutte le cellule immunitarie del corpo umano, mentre il 2% si trova nel sangue. Ciò significa che gli organi immunologici più importanti sono in realtà i linfonodi, il midollo osseo e la milza, dove risiede la maggior parte dei linfociti e dei neutrofili. Tuttavia, l'intestino ospita la maggior parte dei linfociti B attivati che producono anticorpi.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

GAZZETTA_IT: Trapani vola nel calcio e nel basket: due successi figli dell'amore (e di Maradona)Valerio Antonini, affermato imprenditore romano, è l'artefice del successo dei siciliani in Serie D (unica squadra a punteggio pieno nelle prime cinque categorie italiane) e, con gli Shark, del primato nel girone verde della A2 di pallacanestro

Fonte: Gazzetta_it | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Grande Fratello, Mughini peggiora la situazione con Angelica? La sua spiegazione sul balletto sexyNel corso della divertentissima serata a tema Halloween mostrata in diretta al Grande Fratello nel...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

TGLA7: Un funzionario di Hamas: 'I tunnel di Gaza servono ai militari, ai civili deve pensarci l'Onu'Il video è stato tradotto in inglese dal Middle East Media Research Institute (Memri)

Fonte: TgLa7 | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Chi adotta un cane non paga la Tari per 5 anni: l’iniziativa del Comune di OzegnaLo sconto per ridurre i costi del canile e incentivare le adozioni di animali: la custodia di ogni cane catturato costa circa 800 euro l’anno

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

ROMATODAY: “Papà butta tutto, ci sono le guardie”: in manette la famiglia di pusherArrestato il padre ed i figli nella loro abitazione trovati 800 grammi tra cocaina cocaina, marjuana e hashish

Fonte: romatoday | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Morte Matthew Perry, primi risultati autopsia: no overdose di fentanyl o metanfetamineI primi esami tossicologici non evidenziano tracce delle due sostanze nel corpo dell'attore

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕