Nei campus americani, dove Hamas diventa icona alla Che Guevara

PRINCETON (NEW JERSEY) — Tra gli alberi di autunno, la studentessa di Princeton University strappa, uno per uno, dalla bacheca del campus i volantini con i volti degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas. Quando un passante le chiede perché, si accende «Israele è regime coloniale, i palestinesi indigeni oppressi dall’imperialismo bianco. È guerra di liberazione!». La ragazza è “pacifica” rispetto …

