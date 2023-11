Ndombele, l'hamburger della discordia: l'ex Napoli finisce fuori rosa

La sua avventura in Turchia, però, potrebbe già essere giunta al capolinea a causa di una forma fisica deficitaria che lo ha costretto a collezionare appena 93 minuti in quattro partite di campionato, partendo soltanto una volta tra gli undici titolari. Ndombele, ma che combini? Giunto a Istanbul già in sovrappeso di sei kg, il club lo ha sottoposto a una dieta ferrea mirata al recupero.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CORSPORT: Ndombele fuori rosa al Galatasaray: colpa di un hamburgerL'avventura dell'ex Napoli in Turchia si sta rivelando deludente: solo 7 le presenze in giallorosso

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Galatasaray, Ndombele fuori rosa per un hamburgerLa vicenda è davvero curiosa

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Galatasaray, l'ex Napoli Ndombele fuori rosa per colpa... di un hamburgerTanguy Ndombele al Galatasaray è una storia che deve ancora prendere la piega migliore, ma che rischia di non farlo mai. La colpa? E&39; di un hamburger. O meglio, dello stato di forma del francese

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Ndombele fuori rosa per colpa di un hamburger. L'ex Napoli potrebbe già lasciare il GalatasarayNon è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Tanguy Ndombele al Galatasaray. L'ex centrocampista del Napoli ha raccolto 7 presenze finora ma solo una da titolare e le restanti solo scampoli di

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

TUTTOMERCATOWEB: Ndombele fuori rosa per colpa di un hamburger. L'ex Napoli può già lasciare il GalatasarayNon è iniziata nel migliore dei modi l'avventura di Tanguy Ndombele al Galatasaray. L'ex centrocampista del Napoli ha raccolto 7 presenze finora ma solo una da titolare e le restanti solo scampoli di

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più ⮕

EUROSPORT_IT: L'ex Napoli Ndombélé messo fuori rosa dal Galatasaray... Per troppi hamburger. Buruk lo vuole rispedire al TottenhamCHAMPIONS LEAGUE - Episodio non felicissimo in casa Galatasaray dopo il match perso contro il Bayern Monaco. Ndombélé, che già non brilla per una condizione

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕