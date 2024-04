Ndicka, ecco la verità: "Botta e pneumotorace". Ma è scontro politico

Ndicka , ecco la verità: "Botta e pneumotorace". Ma è scontro politicoSospiro di sollievo in casa Roma . Il malore accusato da Evan Ndicka durante la sfida con l' Udinese per «un dolore acuto precordiale e alterazioni all'ECG» non è stato legato a patologie cardiache, come confermato dai controlli di primo e secondo livello, svolti nell'ospedale friulano e risultati negativi.

Ndicka è stato dimesso e effettuerà ulteriori controlli al suo ritorno a Roma. Bisogna avere prudenza e pazienza.

«I traumi al torace sono legati a una forma di stress eccessivo. Oggi i nostri giocatori affrontano molte partite, è il caso della Roma, e questo porta a un recupero molto breve», così il responsabile dell'area medica dell'Inter Piero Volpi a"La politica nel pallone" su Gr Parlamento.

Duro Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova: «Alcuni politici italiani senza alcuna competenza scientifica e - soprattutto senza conoscere i referti medici - si interessano al caso di Ndicka per addurre i soliti sospetti sui vaccini. Ricordo loro che nel calcio italiano sono sempre successi eventi simili».

