NBA, risultati della notte: i Lakers vincono il derby all’OT, Celtics a valanga

ne mette 26, interrompendo così una striscia di tre sconfitte in fila. Il migliore per gli ospiti è Malik Beasley con 20, mentre, battuti nettamente nei due quarti centrali (74-52).

, quando i Celtics avevano un solo banner al soffitto e Red Auerbach era in panchina al vecchio Boston Garden,seconda migliore nella storia della franchigia , dietro solo ai 173 rifilati ai Minneapolis Lakers il 27 febbraio 1959.

a Salt Lake City. Collin Sexton ne mette 23 e Lauri Markkanen firma una doppia doppia da 19+11 in una gara che i Jazz guidano dall’inizio alla fine, nonostante iIn una gara finita preso in garbage time,

Simone Fontecchio gioca 8 minuti e 21 secondi nei quali chiude con 5 punti, 1 rimbalzo e 1 assist con 1 palla persaStavolta non è Steph Curry ma bensì, che nelle ultime 17 partite giocate tra passata stagione e pre-season hanno giocato ben 11 volte contro gli Warriors uscendone spesso con una sconfitta, specialmente al Chase Center (7 successi consecutivi di Golden State in casa).

Il canestro di Thompson (14 punti) a 2 decimi dalla fine ribalta una partita che i Kings stavano riuscendodavanti agli occhi del neo-arrivato James Harden. I Lakers si fanno rimontare 8 punti di vantaggio a 1:44 dalla fine dei regolamentari, subendo il(20 dei suoi 35 punti nel 4° periodo prima di uscire per falli) e, ma nell’overtime Austin Reaves segna 7 dei suoi 15 punti per

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYSPORT: NBA, risultati della notte: Curry ne fa 42, Dallas, Denver e Boston restano imbattuteAltre 7 triple della superstar di Golden State spingono gli Warriors al successo a New Orleans. Doncic e Jokic trascinano Dallas e Denver con due triple doppie, mentre vanno entrambi sopra i 30 punti Tatum e Brown nella vittoria di Boston a Washington.

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Nba, i risultati della notte: gli Spurs sbancano Phoenix, vittorie per Clippers e KnicksRisultati e highlights della notte NBA

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

SKYTG24: Milano, spostata la trivella della M4 al Museo della ScienzaLeggi su Sky TG24 l'articolo Milano, spostata la trivella della M4 al Museo della Scienza

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

FATTOQUOTIDIANO: “Che” rivoluzione nell’Nba: Flores, il primo arbitro trans non binario della storiaHa 44 anni ed è alla sua seconda stagione nella Lega professionistica americana: “Bisogna far sapere ai più giovani che possiamo esistere, che possiamo avere successo in tanti modi diversi”

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Mercato NBA, Philadelphia si libera di Harden: arriva la cessione ai ClippersClamorosa notizia nella notte americana: la telenovela Harden si risolve con la soluzione più gradita al giocatore, ovvero il passaggio ai Clippers.

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

CORRIERE: Danilo Gallinari: «Quanta sfortuna nella mia carriera in Nba, voglio chiudere a Milano per vincere»Alla nuova avventura con gli Washington Wizards il Gallo parla dell’addio ai Boston Celtics: «Nessun rancore». E sull’Italia di Pozzecco: «Andremo ai Giochi 2024»

Fonte: Corriere | Leggi di più ⮕