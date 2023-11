NBA, mai nessuno male come Damian Lillard tra prima e seconda partita

Dopo il debutto da 39 punti contro Philadelphia, Damian Lillard ha giocato una delle sue peggiori partite in carriera nel pesante ko interno subito dai Milwaukee Bucks contro Atlanta. Per l’All-Star solo 6 punti con 2/12 al tiro e ben 6 palle perse, in una partita in cui gli Hawks non sono mai andati sotto nel punteggio toccando anche il +31.

Anche Giannis Antetokounmpo dopo la partita ha professato calma: "So quanto è forte e abbiamo bisogno che continui a tirare, che continui a essere grande." ha detto dopo una prestazione da 26 punti e 11 rimbalzi. "È solo la seconda partita, è molto molto presto. Stiamo ancora capendo chi siamo e cosa funziona, cosa ci viene bene e cosa no".

Perciò non andrò alla partita pensando ‘Questa è la squadra per la quale dovrei giocare’, niente del genereGuidati dai 37 punti di De'Aaron Fox, i Sacramento Kings superano i Lakers dopo un tempo supplementare nel 20° anniversario dell'esordio in NBA di LeBron James (27 punti e 15 rimbalzi per il Re). headtopics.com

I risultati della notte NBA, 30 ottobre 2023: Clippers esagerati, Lakers ko con i Kings; Embiid formato MVP, Jokic c'èNBA - Tutti i risultati delle partite della NBA disputate nell'ultima notte. Leggi di più ⮕

Biden a Netanyahu, rispettare le leggi a tutela dei civiliJoe Biden ha ribadito a Benjamin Netanyahu che 'Israele ha ogni diritto e responsabilità di difendere i suoi cittadini dal terrorismo' e ha messo in evidenza che 'è necessario che lo faccia in linea con le leggi umanitarie internazionali che danno la prior... Leggi di più ⮕

Il Papa si fa le leggi da solo (ma non convince gli esperti)Al Sinodo la richiesta di cambiare il diritto canonico, in linea con la rivoluzione legislativa di Francesco. Ma non piace a tutti Leggi di più ⮕

NBA, i risultati della notte: Phoenix batte Utah, Philadelphia, Washington e Minnesota alla prima vittoria stagionaleNBA - Kevin Durant brilla nella notte dei Phoenix Suns, mentre si avvia finalmente la ruota anche per I Philadelphia 76, i Washington Wizards e i Minnesota Timb Leggi di più ⮕

NBA, le FOTO più belle della prima settimana di regular seasonLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, le FOTO più belle della prima settimana di regular season Leggi di più ⮕

NBA, Chris Paul parte dalla panchina per la prima volta dopo 1.365 gare in carrieraDopo 19 anni di carriera, c'è una prima volta anche per CP3 Leggi di più ⮕