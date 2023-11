NBA, Chris Paul parte dalla panchina per la prima volta dopo 1.365 gare in carriera

Questa notte contro gli Houston Rockets Chris Paul è partito dalla panchina per la prima volta nella sua carriera NBA, interrompendo così una striscia di 1.365 partite da titolare — tutte quelle da quando ha esordito tra i professionisti. "Faccio tutto quello che serve per aiutare la squadra a vincere" le sue parole dopo il matchè stato per colpa di un ritardo.

. Il ritorno in campo di Draymond Green, infatti, ha portato coach Steve Kerr a retrocedere CP3 in panchina per la prima volta nella sua carriera, interrompendo una striscia di 1.365 partite di regular season e playoff sempre da titolare in 19 anni di carrieradal 1982 a oggi nessun giocatore ha disputato più partite senza mai uscire dalla panchina

, e secondo ESPN Stats & Info è la striscia più lunga dal 1970-71 a oggi di gare consecutive da titolare prima di diventare riserva. Uno scettro che ora passa nelle mani di Damian Lillard (833 partite tutte da titolare) e Kyrie Irving (748)Le parole di Paul, Kerr e Green dopo la partita, cioè che i Golden State Warriors hanno vinto a Houston. Paul, entrato a 6:58 dalla fine del primo quarto,Faccio quello che serve per aiutare la squadra headtopics.com

. Perciò se questo significa partire dalla panchina o non finire in campo le partite, va bene. Quando hai l’opportunità di giocare così a lungo nella tua carriera, ci sono per forza cose che devono cambiare. Ma sono qui per questo". Paul ha sottolineato come ". Non la odio come cosa, ma non è neanche una questione che mi piaccia o meno. Mi piace il fatto che abbiamo vinto: quella è la cosa più importante".

Quando un veterano, un grande giocatore, un All-Star come lui si sacrifica, dà un esempio a tutta la squadra ". Anche Draymond Green, in difficoltà nel primo tempo per sua stessa ammissione, ha riassunto il tutto meglio di chiunque altro: "Il campionato che va a iniziare tra una settimana vede tantissime superstar NBA mettere nel mirino nuovi traguardi personali che andrebbero a consacrare ulteriormente carriere già leggendarie. headtopics.com

