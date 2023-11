NBA, Boston Celtics a valanga: 155 punti, seconda miglior prova di sempre

L’assenza di Tyrese Haliburton (fuori per una distorsione alla caviglia) spiega solo in parte il crollo degli ospiti, che non vanno oltre i 18 punti di TJ McConnell e i 14 di Andrew Nembhard, ma c’è da dire che fino a questo momento, anche questa seconda miglior prestazione nella storia della franchigia. I 51 punti di scarto finali, invece, salgono a malapena sul podio degli scarti più ampi nell’era Tatum-Brown:, aggiungendo un altro "blowout" storico alla loro collezione.

ne mette 26, interrompendo così una striscia di tre sconfitte in fila. Il migliore per gli ospiti è Malik Beasley con 20, mentre, battuti nettamente nei due quarti centrali (74-52). Atlanta continua a vincere nonostante le brutte percentuali al tiro di Trae Young (23 punti 10 assist ma 7/18) al tiro, mentre agli ospiti non servono i

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EUROSPORT_IT: I risultati della notte NBA, 2 novembre 2023: LeBron James fa lo show contro i Clippers; i Celtics ne mettono 155NBA - Tutti i risultati delle partite della NBA disputate nell'ultima notte. Nella stagione 21, LeBron James non mostra alcun segno di rallentamento, portando l

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: NBA, risultati della notte: i Lakers vincono il derby all’OT, Celtics a valangaLeggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: i Lakers vincono il derby all’OT, Celtics a valanga

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: NBA, Cam Thomas: inizio stagione da record, i Nets potrebbero aver trovato una stellaI Nets sembrano aver trovato la spalla ideale di Mikal Bridges

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: Messi, 8 anelli per 8 Palloni d'Oro: l'omaggio dello sponsor tecnico in stile NBAIl perché dell'omaggio in 'stile Bill Russell' da parte del suo sponsor tecnico

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕

ILGIORNALE: Nba, Harden approda a Los Angeles: mega-trade tra Sixers e ClippersQuarta squadra in quattro stagioni per il 10 volte All-Star, che ha deciso di abbandonare i Sixers per tornare a casa a Los Angeles.

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

SKYSPORT: NBA, Ben Simmons resta un'enigma, ma già tante cose positive nel suo inizio di stagioneUna sola settimana di campionato è sicuramente troppo poco per poter formulare giudizi, ma nonostante un esordio stagionale sottotono il n°10 dei Nets sta facendo vedere di poter contribuire (a suo modo) ai successi di Brooklyn.

Fonte: SkySport | Leggi di più ⮕