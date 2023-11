Navi lancia missili israeliane nel Mar Rosso, ecco la risposta agli attacchi dall'Iran: cosa sono le corvette

Adesso, riferisce il portavoce militare, la Marina militare ha dispiegato navi lancia-missili, le corvette missilistiche di classe Sa’ar 5. Ieri il portavoce militare Daniel Hagari ha affermato che l'Iran ha attivato contro Israele i suoi fiancheggiatori nella Regione, fra cui gli Houthi yemeniti. Ad Eilat si trovano decine di migliaia di israeliani costretti a sfollare dal Negev. בהתאם להערכת המצב וכחלק מתגבור מאמץ ההגנה במרחב, ספינות טילים של זרוע הים הגיעו אתמול למרחב ים סוף pic.twitter.

