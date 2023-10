Nascondeva in casa 50 chili tra hashish e cocaina, arrestato

RIETI - Passeggiava per le vie di Civita Castellana con una valigia in mano, quando è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della locale stazione civitonica, insospettita da quell’uomo che si aggirava guardandosi continuamente intorno, con una fisionomia mai vista prima nella cittadina viterbese. Intuito giusto quello degli uomini dell’Arma, con la conferma giunta nel momento in cui hanno perquisito la valigia, trovandovi all’interno una quantità di sostanza stupefacente.

Tutto è partito, ricordiamo, all’inizio della settimana quando l’equipaggio del Radiomobile di Civita Castellana, nel corso di servizio specifico di controllo del territorio, ha notato per strada un uomo che percorreva a piedi una delle vie principali del centro civitonico con una valigia in mano. Intuito che non si trattasse di una persona del posto, i militari lo hanno raggiunto e sottoposto a controllo, durante il quale hanno notato un malcelato nervosismo. La perquisizione domiciliare.

