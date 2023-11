Napoli, senti D'Agostino: 'Cosa devono far capire i giocatori a Garcia'

D'Agostino sul Napoli: stoccata a Garcia D'Agostino ha poi aggiunto: 'La cosa bella del Napoli l’anno scorso era che se perdeva palla la recuperava subito e ripartiva. Mi aspetto un Napoli che prenda spunto dal secondo tempo contro il Milan per far capire a Garcia che questa squadra è abituata a giocare molto alta, senza pensare solo a difendersi. Il Napoli va in difficoltà quando si abbassa, è una squadra abituata a giocare sulla riaggressione.

