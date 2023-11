Napoli-Milan, tragedia al Maradona: trovato un cadavere nell’area di parcheggio

NAPOLI - Il cadavere di un uomo è stato trovato la scorsa notte in un'area parcheggio abbandonata sottostante lo stadio Diego Armando Maradona di Napoli . L'uomo, identificato in un 41enne di Bacoli (Napoli), è morto dopo essere precipitato da circa 20 metri .

Secondo una prima ipotesi, il 41enne sarebbe precipitato mentre cercava di scavalcare un muro per poter entrare senza biglietto all'interno dello stadio (non passando dai consueti tornelli ma attraverso un cunicolo), dove ieri sera si è disputata la partita di Serie A tra Napoli e Milan . Sull'accaduto indagano gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato San Paolo, l'uomo deceduto sarebbe stato in compagnia di un amico.

Napoli, Garcia: 'Milan una grande squadra, nel secondo tempo abbiamo dimostrato di esserlo anche noi'L&39;allenatore del Napoli Rudi Garcia ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro il Milan: "Sempre meglio rimontare che essere rimontati, mi è piaciuta la reazione, l&39;intensità Leggi di più ⮕

Il Napoli riprende il Milan, le immagini più belle del 2-2 del 'Maradona'Finisce 2-2 al Maradona il big match tra Napoli e Milan. Rossoneri in doppio vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Giroud, nella ripresa arriva però la reazione degli azzurri che segnano Leggi di più ⮕

Napoli, caos al ‘Maradona’ dopo il gol del Milan: bombe carta dal settore ospiteCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, tragedia al Maradona: trovato un tifoso morto allo stadioUna notizia terribile quella che viene fuori dalla scorsa notte, dopo il fischio finale di Napoli-Milan è stato trovato il cadavere di un uomo di 42 anni nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Leggi di più ⮕

Napoli-Milan shock: trovato un cadavere nello stadio MaradonaDrammatica notizia successiva alla gara di Fuorigrotta contro i rossoneri: rinvenuto un corpo senza vita alle 2 di notte Leggi di più ⮕

Il giallo del tifoso trovato morto fuori dallo stadio Maradona dopo Napoli-MilanL'uomo è stato trovato senza vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla interno dell'impianto: le ipotesi Leggi di più ⮕