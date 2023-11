Napoli-Milan, muore cercando di entrare allo stadio: ritrovato dopo la partita

SERIE A - Episodio tragico poco prima di Napoli-Milan, quando un 42enne è morto cercando entrare allo stadio "Maradona" attravreso un cunicolo. L'uomo è precipitato per una ventina di metri e il suo corpo è stato ritrovata in nottata in un'area di parcheggio abbandonata sotto il settore ospiti.. Ma al di là di quanto visto in campo, la partita è stata sfiorata anche da un caso di cronaca nera.

Un 42enne, infatti, è morto mentre cercava di entrare allo stadio "Diego Armando Maradona" attraverso un cunicolo . Secondo le ricostruzioni, l'uomo era sprovvisto di biglietto e si trovava in compagnia di un amico, che però avrebbe desisitito una volta capita la difficoltà della situazione. L'altro, invece, dopo essersi arrampicato,. Il corpo è stato ritrovato in nottata all'interno di un'area di parcheggio abbandonata, sottostante al settore ospiti.

