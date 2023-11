Napoli-Milan, guerra di petardi tra tifoserie: l’arbitro sospende la partita

Marsiglia, ferito Fabio Grosso durante il lancio di sassi dei tifosi avversari contro il pullman del LioneL'allenatore italiano del Lione, Fabio grosso, è rimasto ferito in seguito quando il pullman della squadra è stato oggetto di un fitto lancio di sassi e altri oggetti all'arrivo allo stadio di Marsiglia, poco prima della partita di campionato con la squadra locale guidata d...La Juventus ha battuto il Verona per 1 a 0, con un gol in pieno recupero di Cambiaso.

La partita tra i bianconeri e i gialloblu è stata segnata dai due gol annullati al centravanti della Juve, Moise Kean: il primo per un fuorigioco davvero millimetrico, il secondo per una sbracciata su Fa...Sabato mattina scontri tra ultrà del Napoli e forze dell'ordine nelle zone tra la stazione ferroviaria e lo stadio Bentegodi di Verona, dove alle 15 è in programma la partita tra Hellas e Napoli.

Pronostico Napoli-Milan, da non escludere la 'X' al MaradonaI rossoneri non hanno mai perso negli ultimi cinque precedenti disputati sul campo dei partenoepi Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, 'Maradona' tutto esaurito per la gara di domani sera: 2500 tifosi rossoneriSupersfida al 'Diego Armando Maradona'. Domani sera il Napoli campione d'Italia ospiterà il Milan di Stefano Pioli nel match che andrà a chiudere la domenica calcistica. Una riedizione di fatto del Leggi di più ⮕

Al Maradona è grande sfida tra Napoli e Milan, la vittoria azzurra a 2,20Dalla Champions al campionato, con umori diametralmente opposti. Il Maradona Stadium si prepara domenica sera a diventare l&39;epicentro del calcio italiano in occasione del confronto tra Napoli e Milan, Leggi di più ⮕

Napoli, caos al ‘Maradona’ dopo il gol del Milan: bombe carta dal settore ospiteCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Il Napoli riprende il Milan, le immagini più belle del 2-2 del 'Maradona'Finisce 2-2 al Maradona il big match tra Napoli e Milan. Rossoneri in doppio vantaggio nel primo tempo grazie alla doppietta di Giroud, nella ripresa arriva però la reazione degli azzurri che segnano Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, tragedia al Maradona: trovato un tifoso morto allo stadioUna notizia terribile quella che viene fuori dalla scorsa notte, dopo il fischio finale di Napoli-Milan è stato trovato il cadavere di un uomo di 42 anni nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Leggi di più ⮕