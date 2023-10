Napoli-Milan: Garcia vuole continuità, Pioli cerca la scossa. In quota al 'Maradona' è avanti l’'1'

. Una sfida di altissimo livello tra due squadre che, però, devono anche affrontare qualche grattacapo. Gli uomini di Rudi Garcia fin qui non hanno impressionato, ma cercano continuità dopo le vittorie contro Verona e Union Berlino: al “Maradona”, secondo i betting analyst è proprio l’«1» ad apparire favorito, a 2,20.

L’1-2, invece, si attesta a quota 11, subito dietro allo 0-1, proposto a 10 volte la posta. Nel Napoli, il grande assente sarà Victor Osimhen, e quindi ecco che in quota a guidare i partenopei saranno Giacomo Raspadori, Giovanni Simeone e Khvicha Kvaratskhelia, tutti proposti a 3,40, con Matteo Politano a 3,60. Per il Milan, Olivier Giroud è visto in gol a 3,10, mentre Rafael Leao, protagonista con una doppietta nel clamoroso 0-4 di aprile, è proposto a 3,70.

