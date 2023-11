Napoli-Milan 2-2, 5 verità: Giroud ritrovato, Politano luce di Garcia ma il bis azzurro è una chimera?

SERIE A - Nonostante il rimpianto di una vittoria buttata al vento, la preoccupazione per gli infortuni e altri casi di nervosismo da gestire, i rossoneri sorridono per il ritorno al gol del francese. Politano, invece, è il miglior azzurro di questo inizio di stagione. Ma l'Inter è già distante 7 punti.nel primo tempo e dei gol di Politano e Raspadori nel secondo. Gara arbitrata da Daniele Orsato di Schio.

Matteo Politano 7 - Si divora il gol dell'1-1 a porta vuota su assist di Kvara nel primo tempo. A inizio ripresa si inventa letteralmente il 2-1 seminando il panico tra i difensori di Pioli: gol alla Messi Non segnava addirittura da due mesi, Oliver Giroud. Per la precisione, dallo scorso 1° settembre in casa della Roma. Un'enormità per uno come lui.

Napoli, tienti stretto Politano e Raspadori Milan, tienti stretto Giroud (ma Leao dov'è?)Splendido il 2-2 del Maradona, spettacolare il duello Calabria-Kvaratskhelia. Precipitato sull'orlo del baratro, Garcia ha azzeccato i cambi e l'hanno salvato i due azzurri. Pioli ha un grosso problema: il portoghese Leggi di più ⮕