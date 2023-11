Napoli, la Juve vuole Zielinski a zero in estate. Gazzetta: 'C'è anche l'Inter sul polacco'

L'ingaggio di Zielinski da 3,5 milioni non sarebbe un grosso ostacolo, trattandosi di un colpo a parametro zero. Piuttosto, sarà forte la concorrenza: sul giocatore c’è anche- si legge -, che ha già avuto a sua volta contatti con Bolek (il procuratore, ndr) e potrebbe presentare un’offerta intorno ai 4 milioni di euro all’anno più commissioni all’agente.

