Napoli, cadavere nel parcheggio abbandonato sotto lo stadio Maradona: voleva entrare senza biglietto

Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato nell'area di parcheggio abbandonata sotto al settore ospite dello stadio Maradona, dove ieri sera si è giocata la partita tra Napoli e Milan, dopo essere precipitato da un'altezza di circa 20 metri.

Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L'amico della vittima non ha proseguito, perché era bloccato l'accesso per la caduta di una trave. Il 42enne, che è residente a Bacoli, in provincia di Napoli, è passato per primo ma, dopo essersi arrampicato, ha perso l’equilibrio ed è caduto da un’altezza di circa 20 metri finendo al suolo.

