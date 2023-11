Napoli, 42enne trovato morto dentro lo stadio: precipitato da 20 metri. Era entrato senza biglietto

Morte allo stadio. Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato all'interno dell'area di parcheggio abbandonata sottostante al settore ospite dello stadio Maradona dove ieri sera si è giocata la partita tra Napoli e Milan, dopo essere precipitato da un'altezza di circa 20 metri. In pronto soccorso per un dolore all'addome, classificato in codice giallo.

Chiede di andare in bagno poi il malore improvviso: morto 57enne Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L'amico della vittima si è visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave ed ha desistito.

Il CorSport su Napoli-Milan: 'Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie''Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie', si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il numero 81 sta vivendo un periodo di forma straordinario: 'Assist a Verona e gol a B Leggi di più ⮕

La Repubblica-Napoli in taglio basso: 'C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame''C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al 'Maradona'. Il Napoli campione d'Italia vu Leggi di più ⮕

Elisabetta Gregoraci, morta la nonna di 102 anni: 'Il mio cuore è pieno di tristezza e dolore'La showgirl ha annunciato sui social la morte della donna, a cui era legatissima Leggi di più ⮕

Savona news, ha tentato di strangolare la moglie perché parlava al telefono: arrestato 42enneLa donna è ricoverata in gravi condizioni Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, tragedia al Maradona: trovato un tifoso morto allo stadioUna notizia terribile quella che viene fuori dalla scorsa notte, dopo il fischio finale di Napoli-Milan è stato trovato il cadavere di un uomo di 42 anni nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. Leggi di più ⮕

Dritto e Rovescio, Vincenzo De Luca contro Schlein e Pd: "Anime morte, suicidio politico"'Il Pd di oggi è fatto di anime morte': Vincenzo De Luca lo ha detto in collegamento con Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su ... Leggi di più ⮕