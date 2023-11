Napoli, 42enne trovato morto dentro lo stadio: Antonio Scotto Di Luzio precipitato da 20 metri. Era entrato se

Morte allo stadio. Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato all'interno dell'area di parcheggio abbandonata sottostante al settore ospite dello stadio Maradona dove ieri sera si è giocata la partita tra Napoli e Milan, dopo essere precipitato da un'altezza di circa 20 metri. L'uomo si chiamava Antonio Scotto Di Luzio, era incensurato. In pronto soccorso per un dolore all'addome, classificato in codice giallo.

Chiede di andare in bagno poi il malore improvviso: morto 57enne Secondo la ricostruzione fornita da un amico della vittima alla Polizia, in due, senza biglietto, stavano cercando di arrivare sugli spalti attraverso un cunicolo. L'amico della vittima si è visto ostruire l'accesso per la caduta di una trave ed ha desistito.

Tragedia dopo Napoli-Milan: ritrovato il cadavere di un 42enne Calciomercato e altro Leggi di più ⮕

Il CorSport su Napoli-Milan: 'Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie''Raspadori senza freni, il Napoli non lo toglie', si legge sulle pagine del Corriere dello Sport in edicola oggi. Il numero 81 sta vivendo un periodo di forma straordinario: 'Assist a Verona e gol a B Leggi di più ⮕

La Repubblica-Napoli in taglio basso: 'C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame''C'è Napoli-Milan, Garcia sotto esame'. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione napoletana de La Repubblica. Big match questa sera al 'Maradona'. Il Napoli campione d'Italia vu Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, 42enne trovato morto nel sottopasso Claudio: precipitato da 20 metri. Era entrato senza bigliettUn uomo è stato trovato privo di vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla... Leggi di più ⮕

Napoli, 42enne trovato morto dentro lo stadio: precipitato da 20 metri. Era entrato senza bigliettoMorte allo stadio. Il cadavere di un uomo di 42 anni è stato trovato all'interno... Leggi di più ⮕

Napoli-Milan, 42enne trovato morto nel sottopasso Claudio: precipitato da 20 metri. Era entrato senza bigliettUn uomo è stato trovato privo di vita nei pressi nel sottopasso Claudio che porta alla... Leggi di più ⮕