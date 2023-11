Napoli 2026 European Capital of Sport

Napoli 2026 si aggiudica il 26° titolo di “European Capital of Sport”, sarà il quarto Comune italiano, dopo Milano 2009, Torino 2015 e Genova 2024. La comunicazione ufficiale è arrivata da Aces Europe, Federazione delle Capitali e Città Europee dello Sport, dopo aver terminato le visite delle commissioni di valutazioni alle Città candidate per il 2026, ossia le finaliste Napoli e Saragozza.

Il titolo di European Capital of Sport premia dunque per la prima volta una città italiana del Mezzogiorno, con il nostro Paese che si dimostra in prima linea nella promozione della attività motoria, dello sport di base, della salute. Il prossimo 7 dicembre, presso il Parlamento Ue di Bruxelles, il Comune di Genova raccoglierà infatti il testimone da Glasgow come European Capital of Sport 2024 davanti a decine di Comuni provenienti da tutto il mondo che ritireranno le bandiere dei titoli 202

