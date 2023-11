Napoleon: 8 cose da sapere sul film di Ridley Scott

Napoleon è il film con cui Ridley Scott ha realizzato il sogno e l'ossessione di Stanley Kubrick: 8 cose da sapere prima di andare al cinema e vederlo Scenari mozzafiato, grandi costumi e straordinari attori.

Sono già altissime le aspettative legate a Napoleon, il film con cui il maestro Ridley Scott racconta l'ascesa e la caduta dell'iconico imperatore francese Napoleone Bonaparte attraverso una nuova indimenticabile interpretazione di Joaquin Phoenix (è uno dei film in uscita a novembre 2023 più attesi). L'attore premio Oscar per Joker è al centro di un'epopea ricca d'azione e battaglie che, nella migliore tradizione scottiana, resteranno a lungo impresse negli occhi degli spettatori. In attesa delle prossima notte degli Oscar, possiamo già affermare che sarà un film - al cinema da oggi, 23 novembre, e dal prossimo anno su Apple TV+ - tanto grande quanto la complessa personalità di Napoleone.





Napoleon, la brutale (e sintetica) risposta di Ridley Scott alle polemiche sull'accuratezza storica del biopicNapoleon è l'atteso biopic su Napoleone Bonaparte diretto da Ridley Scott. Come spesso capita, il film ha già ricevuto alcune critiche sulle inesattezze storiche che presenta la trama. Ecco come ha risposto il regista.

Napoleon di Ridley Scott sotto la lente degli storici: almeno tre inesattezze storicheUn storico britannico ha scovato tre errori storici nel trailer di Napoleon

Ridley Scott risponde allo storico di TikTok che ha rilevato inesattezze nel suo NapoleonRidley Scott risponde alle critiche sulle inesattezze storiche di Napoleon mosse dallo storico Dan Snow. Ecco le sue parole.

Ecco i tre errori del 'Napoleon' di Ridley ScottPrima ancora di arrivare nelle sale, il nuovo film di Ridley Scott sulla vita di Napoleone Bonaparte finisce nell'occhio del ciclone perché, secondo gli storici, sarebbe pieno di inesattezze

Napoleon, il film di Ridley Scott in 8 punti chiaveScenari mozzafiato, grandi costumi e straordinari attori. Sono già altissime le aspettative legate a Napoleon, il film con cui il maestro Ridley Scott racconta l'ascesa e la caduta dell'iconico imperatore francese Napoleone Bonaparte attraverso una nuova indimenticabile interpretazione di Joaquin Phoenix.

Napoleon RecensioneUn film dall'imponente messa in scena, che però vira sempre verso derive oblique, bizzarre, quasi sperimentali. Di Napoleone mostra fragilità e insicurezze, mettendolo spesso e volentieri esplicitamente in ridicolo, usandolo come sineddoche degli aspetti più folli e assurdi del potere. La recensione di Napoleon di Federico Gironi.

