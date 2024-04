N'Dicka, Roma'da rahatlatıyor: Oyuncunun durumu hakkında güncelleme

Dopo i minuti di paura e grande preoccupazione vissuti da tutto lo stadio, dalle due squadre e dall'arbitro Pairetto per il malore di N'Dicka , è la Roma a tranquillizzare tutti e ad aggiornare sulle condizioni del difensore tramite un comunicato ufficiale , spiegando anche cosa ha avuto. N'Dicka intanto è stato dimesso dall'ospedale di Udine ed è già tornato a Roma in treno .

Sono stati effettuati controlli cardiologici di primo e secondo livello risultati negativi per patologia cardiaca . Alla luce degli ultimi esami effettuati in mattinata il quadro clinico è compatibile per trauma toracico con minimo pneumotorace sinistro. Il calciatore è stato dimesso e effettuerà ulteriori controlli a Roma'.

N'dicka Roma Rahatsızlık Durum Güncelleme

