My Beautiful Laundrette - Film (1985)

Nella comunità pakistana di Londra, l'anziana madre di Omar chiede a suo fratello Nasser - ricco, attivo, con famiglia e amante - di trovare un posto per suo figlio. Nasser assume Omar come lavamacchine e poi, convinto dalle attitudini del nipote, lo prende a ben volere. Omar è pieno di idee e propone allo zio di concedergli la gestione di una sua vecchia lavanderia.

"Intanto è un film trasgressivo per il suo centrale rapporto d'amore (omosessuale e interrazziale) tra il pakistano Omar e il londinese Johnny, raccontato con una libera franchezza, una decontratta semplicità, una diretta sensualità che piacciono agli spettatori giovani, eterosessuali o non. Franchezza, semplicità, sensualità senz'ombra di romanticismo, inoltre e che non escludono le complicazioni tortuose di una relazione tra serva e padrone. (...

