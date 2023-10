Muriel redivivo, ma è poco per un nuovo contratto (per ora). È l'unico davvero in scadenza

"Non penso, anche se si è parlato tanto nei media. Ho parlato con il mister, aveva voglia di rivedermi in rosa e non mi sono mai sentito lontano da Bergamo. So che devo lavorare di più dopo lo scorso anno e quest'anno sono partito con un altra forza. Mi sento ancora giovane, anche se ho più di 30 anni: a mia moglie ho detto di voler giocare fino a 50. Ho ancora tanta voglia e posso dare tanto a questa squadra. Al mister posso dare ancora tanto".

Non è impossibile che l'Atalanta gli possa proporre un rinnovo contrattuale, anche se le cifre sembrano alte per chi va verso i 33. Muriel guadagna circa 2 milioni all'anno e potrebbe anche lasciare Bergamo per cercare un nuovo progetto, considerato anche quanto ha giocato nell'ultimo periodo. In campionato finora non è mai partito titolare, di fatto avendo poco più di un centinaio di minuti. Ieri è stata la nota lieta della serata ma anche il club dovrà decidere se, eventualmente, riprovare a offrirgli un altro contratto.

Italia Notizie

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Atalanta, Muriel: 'Voglio giocare fino a 50 anni, mai sentito lontano da Bergamo'L&39;attaccante dell&39;Atalanta Luis Muriel ha parlato ai microfoni di Sky dopo il 2-2 esterno contro lo Sturm Graz. Cosa dovete rimproverarvi? "Il fatto di avere il vantaggio di gol e uomini e Leggi di più ⮕

Pasticcio Kolasinac, all’Atalanta non basta Muriel: 2-2 contro lo Sturm GrazCalciomercato e altro Leggi di più ⮕

Europa League, Muriel non basta: pari tra Sturm Graz e AtalantaGasperini impatta 2-2 in Austria nonostante la doppietta del colombiano e l'uomo in più per 50'. Vince il Marsiglia di Gattuso, cade il West Ham. Rakow-Sporting 1-1 Leggi di più ⮕

Europa League, l'Atalanta bloccata sul pari dallo Sturm Graz: non basta la doppietta di MurielOccasione sprecata per i nerazzurri che pareggiano 2-2 con un uomo in più. La squadra di Gasperini non chiude il match e viene punita su rigore a dieci minuti dalla fine Leggi di più ⮕

Le pagelle di Feyenoord-Lazio: Gimenez è una furia, Luis Alberto non c’èPromossi e bocciati della gara di Rotterdam vinta 3-1 dagli olandesi Leggi di più ⮕

Feyenoord-Lazio, le pagelle: Casale flop, Ciro non va, Luis spentoLe valutazioni dei biancocelesti dopo la sconfitta in Champions League contro gli olandesi Leggi di più ⮕