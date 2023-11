Muore Rosalynn Carter, ex first lady e moglie di Jimmy Carter

L'ex first lady Rosalynn Carter, moglie dell'ex presidente Usa Jimmy Carter, è morta all'eta' di 96 anni nella sua casa in Georgia, l'ha annunciato l'organizzazione no-profit della coppia. 'L'ex first lady Rosalynn Carter, appassionata sostenitrice della salute mentale, dell'assistenza e dei diritti delle donne, si è spenta domenica 19 novembre alle 14:10 nella sua casa di Plains, in Georgia, all'eta' di 96 anni.

È morta in pace, con la famiglia al suo fianco', ha dichiarato il Carter Center in un comunicato. Stretta consigliera politica di suo marito, il presidente Jimmy Carter, creo' il moderno Ufficio della First Lady e sostenne un migliore trattamento dei malati di mente durante i suoi anni alla Casa Bianca e per i quattro decenni dopo. I Carter sono stati sposati più di 77 anni, il matrimonio presidenziale più lungo nella storia degli Stati Uniti, e hanno trascorso gli ultimi mesi del loro tempo insieme nella casa di famiglia nella città di Plains, nel sud-ovest della Georgi





È morta Rosalynn Carter, ex first lady degli Stati UnitiLa donna, alla quale era stata diagnosticata la demenza, si è spenta nella sua casa in Georgia. Ad annunciarlo è stato il Carter Center, l'organizzazione no-profit fondata insieme all'ex presidente Usa Jimmy Carter. Si è sempre battuta a sostegno della sanità mentale, lottando per facilitare l'accesso dei malati alle cure.

