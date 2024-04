Muore il giornalista e attivista Tancredi Tarantino

Tancredi Tarantino, giornalista e attivista italiano, è morto all'età di 46 anni. Le sue inchieste e campagne di denuncia hanno spesso trovato spazio sul Fatto Quotidiano. Tarantino si era laureato in giurisprudenza e aveva vissuto e lavorato a lungo in America Latina.

Dal 2022 ricopriva la carica di presidente dell'associazione ReCommon, impegnata nella difesa dei diritti umani e della sostenibilità ambientale.

