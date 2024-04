Muore a New York il designer italiano Gaetano Pesce

Aveva 84 anni ed era tra i designer italiani più famosi al mondo per lo stile giocoso, colorato e dal messaggio politico, come le celebri poltrone UPÈ morto a New York a 84 anni il designer, scultore e architetto italiano Gaetano Pesce , uno dei più famosi al mondo, noto soprattutto per le opere di design industriale dove i materiali all’avanguardia si accompagnano a uno stile tondeggiante, colorato, umanizzato e lontano dal minimalismo asettico, come nelle famose celebri poltrone della serie

“Up” realizzate per l’azienda B&B Italia. Pesce viveva a New York dal 1982; la notizia è stata data dal suo account ufficiale su Instagram, specificando che nonostante i problemi di salute degli ultimi anni «è rimasto positivo, giocoso e persino curioso». Pesce era nato alla Spezia nel 1939 e si era laureato in architettura a Venezia, allo IUA

