Muore a 33 anni di cancro dopo aver dato alla luce un figlio

È morta a 33 anni di cancro, dopo aver dato alla luce un figlio, per far nascere il quale aveva sospeso per mesi le cure. È la storia di Azzurra Carnelos, di Oderzo, comune della provincia di Treviso, in Veneto, raccontata oggi dal Gazzettino. Alla donna nel 2019 era stato diagnosticato un tumore al seno . In sogno, ha raccontato lei stessa, la nonna, anche lei vittima di cancro, le aveva suggerito di non mancare i controlli.

A febbraio del 2023 aveva annunciato, assieme al suo compagno Francesco conosciuto nel 2013 durante gli studi di Economia bancaria e Finanza, di essere rimasta incinta. A luglio, però, durante i controlli per la gravidanza, i medici le hanno annunciato che il tumore si era ripresentato. Carnelos ha deciso di portare avanti la gravidanza senza curarsi. Il bimbo, Antonio, è stato fatto nascere alla 32esima settimana.

