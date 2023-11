Mughini ad Angelica: «Hai un futuro da zo****a». La spiegazione della frase pronunciata al GF, poi, peggiora l

Cosa andrà in onda da Novembre al posto del Grande Fratello Il commento e la spiegazione di Mughini non convincono Il commento di Giampiero Mughini sulla ragazza, infatti, era riuscito a far discutere talmente tanto che più d’uno aveva chiesto l'intervento della produzione per prendere dei provvedimenti nei suoi confronti.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Angelica Baraldi offesa da Giampiero Mughini: 'Mi viene da piangere'Scoppia il 'caso' durante la festa di Halloween del Grande Fratello: la battuta infelice di Mughini nei confronti di Angelica.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

GAZZETTA_IT: Trapani vola nel calcio e nel basket: due successi figli dell'amore (e di Maradona)Valerio Antonini, affermato imprenditore romano, è l'artefice del successo dei siciliani in Serie D (unica squadra a punteggio pieno nelle prime cinque categorie italiane) e, con gli Shark, del primato nel girone verde della A2 di pallacanestro

Fonte: Gazzetta_it | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Grande Fratello, Mughini peggiora la situazione con Angelica? La sua spiegazione sul balletto sexyNel corso della divertentissima serata a tema Halloween mostrata in diretta al Grande Fratello nel...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ADNKRONOS: Grande Fratello, Beatrice Luzzi gela Giampiero Mughini: cosa è successoLa battuta dello scrittore e la risposta 'gelida' dell'attrice

Fonte: Adnkronos | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Gf, parla Michela Pandolfi, compagna di Mughini: "In casa abbiamo la stanza delle putt**e"Per la prima volta l'ex costumista parla della sua relazione con l'intellettuale che adesso è nella casa del Grande Fratello

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello, Giampiero Mughini: 'Ho tradito mia moglie una volta sola e solo per un mese'Giampiero Mughini ha svelato al GF di aver tradito in passato sua moglie. Ecco cosa ha raccontato!

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕