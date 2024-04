Mozioni di sfiducia contro Salvini e Santanchè

Nei prossimi giorni la Camera dovrà votare due mozioni di sfiducia: una nei confronti del vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini, l’altra nei confronti della ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Se venissero approvate, le mozioni comporterebbero le dimissioni di Salvini e Santanchè dai loro incarichi di governo.

