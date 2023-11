Mourinho, ricominciano gli attacchi social: «Atteggiamento di squadra vergognoso. Mai un’autocritica»

Ricominciano le polemiche contro José Mourinho, le stesse che i tifosi gli hanno riservato dopo l’inizio horror in campionato. E come accadeva un paio di mesi fa, il pubblico (dopo il ko con l'Inter) si è spaccato sui social: da una parte chi punta il dito verso il gioco privo di fantasia e dall’altra chi accusa i giocatori di non essere all’altezza. Per i detrattori del portoghese, le giustificazioni pronunciate al fischio finale non sono valide.

Avremmo potuto giocare due giorni e non avremmo mai segnato», «Siamo una squadra senza gioco e anima», «Nel calcio dei tre punti come si fa a giocare per il pareggio? Si dovrebbe giocare sempre per vincere e, a parte tutte le difficoltà, le scusanti e gli alibi (che non portano punti), non si è vista la cattiveria agonistica, il carattere, quella giusta grinta che dimostra personalità».

