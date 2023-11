Mourinho, parole di fuoco contro De Siervo: "Gente arrivata nel mondo del calcio col paracadute" SERIE A - L'allenatore giallorosso senza limiti sulla questione calendario: "Sapisco che nel calcio c'è tanta gente con il paracadute. Non è il loro mondo, non lo conoscono, vengono per status o politica. Per l'abito o la cravatta. Non è gente nata e cresciuti nel calcio. Queste persone vanno rispettate per lo status e basta. Non vale la pena commentare. È come se io parlassi di fisica atomica"

:

İLMESSAGGEROİT: Roma, Mourinho attacca De Siervo: «Nel calcio c'è gente paracadutata dalla politica»Il tecnico della Roma alla vigilia della partita contro il Lecce: «Capisco che nel calcio...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Roma, Mourinho: «Dybala e Sanches sono pronti per tornare. Le critiche al calendario? Non sono alibi»José Mourinho va all’attacco e risponde all’ad della Lega Luigi De Siervo che...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

LEGGOİT: «Babbo Natale non esiste, mia figlia deve saperlo subito: non mentirò»: la confessione di una mamma«Babbo Natale non esiste». Quanti con questa affermazione hanno visto il proprio...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

VOGUE_İTALİA: Tutta la luce che non vediamo Netflix: la vera storia della protagonista non vedenteTutta la luce che non vediamo, su Netflix la serie tratta dall'omonimo romanzo di Anthony Doerr premio Pulitzer nel 2015, con la protagonista non vedente

Fonte: vogue_italia | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: S. Inzaghi Coach Of The Month, De Siervo: 'Inter espressione perfetta delle sue idee'Il premio Coach Of The Month di ottobre è stato assegnato all'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Frosinone, in programma domenica 12 novemb

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

EUROSPORT_IT: José Mourinho: 'Se Dybala e Sanches non avessero tanti infortuni, non sarebbero alla Roma. Il calendario è un problema'SERIE A - José Mourinho alla vigilia di Roma-Lecce: 'Se Dybala e Sanches non avessero così tanti infortuni, non sarebbero alla Roma. Il calendario non va bene'.

Fonte: Eurosport_IT | Leggi di più »