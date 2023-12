Motherboy: mostra a Milano che esplora la figura del “mammone” a cura di Gray Wielebinski e Stella Bottai (con cui abbiamo parlato) Non esiste nella lingua inglese una parola sola per indicare il “mammone”. Va composta, bisogna andare a prendere “mother” e con l'ausilio del genitivo sassone affiancarlo a 'boy' finché non diventa mother's boy.

Se una lingua è il riflesso della cultura che la parla, significa che nei paesi anglosassoni non avevano bisogno di un termine per designare quei ragazzi e uomini che vivono così a lungo a casa delle proprie madri e che sono imbarazzantemente e malsanamente dipendenti da loro, come serve invece a noi in Italia. Già negli anni novanta la pubblicazione cyberfemminista Fikafutura si faceva gioco dei mammoni in uno dei fumetti al suo interno, delle donne scappavano terrorizzate dall'arrivo di un figlio adulto che voleva poppare dalle tette di una delle madri e che si concludeva con una donna che dice: “ho fatto un brutto sogno: vivevo in Italia





