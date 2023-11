Mostra monografica su Fidia, il grande scultore greco

Oltre cento opere tra reperti originali greci e repliche romane, dipinti, manoscritti e disegni raccontano la vita, il lavoro e il clima storico-culturale in cui operò, lo scultore del Partenone e del colosso di Zeus a Olimpia, protagonista dell'età d'oro di Atene. Per la prima volta i Musei Capitolini di Roma, dal 24 novembre al 5 maggio, ospitano un'esposizione monografica dedicata al più grande scultore greco dell'età classica.





