La mostra 'Gabrielle Chanel. Fashion Manifesto' al Victoria & Albert Museum di Londra celebra l'eredità di Gabrielle Chanel nel mondo della moda. La mostra sarà aperta fino al 25 febbraio 2024.





Vetrine di Natale 2023: Chanel, Dior, Gucci, Acqua di Parma...Fra le più belle decorazioni È il lusso che risveglia stupore e meraviglia quello delle decorazioni di Natale sponsorizzate dai brand beauty e fashion. Alberi di nuova bellezza, vetrine di Natale 2023, luci tradizionali, esperienze immersive e accoglienti celebrano la stagione delle Feste con scintillio e gioia. 1 - Chanel Wonderland alla Rinascente di Milano La Rinascente di Milano si è trasformata nel meraviglioso mondo di Chanel. La Maison ha inaugurato Wonderland, l'allestimento che fino al 4 gennaio illumina l'intera facciata del palazzo con un manto dorato di luci scintillanti. Mentre sotto i portici basta alzare lo sguardo per vedere le installazioni luminose che riprendono il profilo dell’iconico flacone del profumo Chanel N°5 e cominciare a sognare con la cascata di pacchi regalo bianchi e oro che animano le vetrine. Chanel Wonderland continua anche all'interno, al piano -1 dove è stato allestito un pop-up immersivo

Chanel Métiers d’art: Manchester è una buona ideaLa città inglese non è solo calcio e musica di culto, ma anche il palcoscenico ideale per mettere in scena la nuova collezione della maison francese. Con la quale svela più di un'affinità inedita

Chanel Wonderland e altre collezioni per le Feste di fine annoChanel presenta una limited edition da collezione per le Feste di fine anno, mentre Guerlain lancia la Holiday Collection Beelieve in Fantasy. Swarovski e Nove25 x The Bridge presentano edizioni speciali per il Natale 2023.

I 10 momenti più importanti del fashion system nel 2023Debutti e addii, abiti che creano dibattiti e cambi di look rivoluzionari. Il 2023 è stato un anno ricco di eventi per il fashion system e questi sono i 10 momenti, trend e avvenimenti che non dimenticheremo.

Recap delle 16 tendenze più cool del 2023 da non perdere di vista!E' arrivato il momento del resoconto fashion annuale insieme a Stylight. Ecco le tendenze più speciali del 2023!

#FashionNews// Tutte le novità moda dell'inverno 2024Moda inverno 2024: scopri tutte le fashion news di stagione, cioè le novità moda come le collezioni moda, le collaborazioni moda e le tendenze moda

