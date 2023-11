Mostra di Fernando Botero a Milano

A poca distanza dalla dipartita di Fernando Botero arriva a Milano una mostra che attraverso sessanta opere tra oli e disegni approfondisce uno degli aspetti meno conosciuti di uno dei più importanti artisti contemporanei: il suo rapporto con l’eterno e con la religione.. Un'occasione per mettere in dialogo due importanti sedi museali internazionali, il Museo di Antioquia (a Medellin) - da cui proviene la collezione – e la Permanente di Milano, da sempre snodo culturale unico nel suo genere.

Presentando l'esposizione, l'ambasciatrice colombiana Ligia Margaritya Quessep Bitar ha spiegato che "la sofferenza e il dolore della via crucis in mostra sono di ieri e di oggi", raccontando: "La Colombia ha vissuto una via crucis di cui Botero è stato testimone, il suo Cristo è un uomo, un Paese, una cultura che piangono di dolore, così come la Madonna della Pietà avvolge suo figlio tra le braccia così come hanno fatto tante altre madri. In questo anelito alla pace, questo ciclo è l'eredità spirituale del maestro





