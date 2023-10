Mose salva Venezia, ma alta marea sommerge il Triestino

Il maltempo flagella il centro-nord Italia, con il Mose che 'salva' Venezia e il Triestino che invece finisce sott'acqua. Pioggia e vento hanno colpito anche Toscana e Veneto, mentre i corsi d'acqua tra Reggiano e Parmense sono sorvegliati speciali. Per domani la Protezione Civile ha emesso allerta gialla per rischio idraulico proprio su Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto.

Per approfondire Agenzia ANSA Weekend soleggiato, poi da lunedì piogge anche torrenziali - Notizie - Ansa.it Un'alternanza tra fasi calde e soleggiate e periodi decisamente perturbati con il rischio di piogge alluvionali. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma la grande instabilità meteorologica che ha investito l'Italia. (ANSA) Oggi Venezia ha registrato l'ennesima alta marea eccezionale, contenuta dal Mose.

