Morto Luigi Berlinguer ex ministro della Pubblica Istruzione

Cugino di Enrico Berlinguer, ha ricoperto il ruolo di ministro della Pubblica Istruzione nel 1996 durante il primo governo Prodi e poi con quello D’Alema, dal 1998 al 2000. È stato, inoltre, deputato, senatore ed europarlamentare del Pd nella legislatura 2009-2014.

"Apprendo ora con grande dolore della scomparsa di Luigi Berlinguer", ha scritto su X il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara,"E' stato un ministro appassionato di scuola, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante. Ai suoi cari le mie più sentite condoglianze".

