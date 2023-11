Morto Luigi Berlinguer, cugino di Enrico: fu ministro della Pubblica Istruzione

risale al 2009, quando entrò nel Parlamento europeo con il Pd. Negli ultimi anni è stato presidente del Comitato nazionale per l'apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti. La camera ardente sarà allestita giovedì nella sala del rettorato dell'università di Siena, ateneo che guidò dal 1985 al 1993". “È stato un, sempre aperto al dialogo, ha lasciato una traccia importante.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Luigi Berlinguer è morto, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico) si è spento a 91 anni. Valditara: «Addio a Luigi Berlinguer, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico Berlinguer)...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Luigi Berlinguer è morto, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico) si è spento a 91 anni. Valditara: «Addio a Luigi Berlinguer, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico Berlinguer)...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LASTAMPA: Morto l’ex ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer, cugino di EnricoAveva 91 anni, è stato deputato, senatore Pd, ministro dell'Università

Fonte: LaStampa | Leggi di più ⮕

SKYTG24: È morto Luigi Berlinguer, l'ex ministro dell’Istruzione aveva 91 anniI titoli di Sky TG24 del 1 novembre: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Luigi Berlinguer, morto l'ex ministro dell'IstruzioneLuigi Berlinguer, morto l'ex ministro dell'Istruzione

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Morto Luigi Berlinguer, ministro dell’Istruzione che firmò la riforma di ProdiSardo di origine, cugino del segretario del Pci Enrico, viveva a Siena, dove era stato professore universitario e rettore. Fu parlamentare ed europarlamentare oltre che ministro

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕