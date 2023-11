Morto l’ex ministro dell'Istruzione Luigi Berlinguer, cugino di Enrico

Cugino del leader del Pci Enrico Berlinguer, è stato deputato, senatore, ministro dell'Università e della ricerca ed europarlamentare del Pd nella legislatura 2009-2014.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILMESSAGGEROIT: Luigi Berlinguer è morto, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico) si è spento a 91 anni. Valditara: «Addio a Luigi Berlinguer, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico Berlinguer)...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Luigi Berlinguer, morto l'ex ministro dell'IstruzioneLuigi Berlinguer, morto l'ex ministro dell'Istruzione

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Luigi Berlinguer è morto, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico) si è spento a 91 anni. Valditara: «Addio a Luigi Berlinguer, l'ex ministro dell'Istruzione (cugino di Enrico Berlinguer)...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Luigi Berlinguer, morto l'ex ministro dell'IstruzioneLuigi Berlinguer, morto l'ex ministro dell'Istruzione

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Morto Luigi Berlinguer, ministro dell’Istruzione che firmò la riforma di ProdiSardo di origine, cugino del segretario del Pci Enrico, viveva a Siena, dove era stato professore universitario e rettore. Fu parlamentare ed europarlamentare oltre che ministro

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

AGENZIA_ANSA: Manovra:Uds,basta soldi alle paritarie istruzione gratis a tuttiL'Unione degli Studenti ribadisce il no ai fondi stanziati per le scuole paritarie e rilancia lo sciopero studentesco nazionale del 17 novembre, al fianco dei lavoratori della conoscenza, per il diritto allo studio. (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più ⮕