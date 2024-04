Morto il piccolo Robin di 2 anni a causa del neuroblastoma

Il piccolo Robin di 2 anni non ce l'ha fatta, nonostante lo sforzo della nonna per raccogliere fondi sufficienti per le cure. Per quanto sperato, il lieto fine non è arrivato e Robin, affetto da neuroblastoma, è morto tra le braccia di mamma e papà. Il suo nome era diventato molto popolare a Mijas (Malaga).

Elisabeth Parker, la nonna del bambino che vive nella città spagnola da 24 anni, si è ingegnata in ogni modo affinché il nipotino potesse affrontare la malattia con tutte le risorse mediche possibili. Quello di Robin, infatti, era un tumore maligno difficile da combattere ed il più frequente in età neonatale, come riporta la Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. Le cellule maligne agiscono sul tessuto nervoso, colpendo direttamente le ghiandole surrenali, il collo, il torace o il midollo spinal

