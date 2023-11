Morte Matthew Perry, l'omaggio dei fan fuori dalla casa usata per girare Friends. FOTO

, domenica 29 ottobre, ha sconvolto tutti. La sua famiglia, i suoi amici, i colleghi di set, ma anche i fan, indissolubilmente legati a Chandler Bing (tra i personaggi più amati di. Qui i protagonisti della sitcom, Chandler Big incluso, erano soliti riunirsi per raccontarsi, per sfogarsi, per ridere e per commuoversi insiemeI fan sono arrivati numerosi, sfidando la pioggia e il freddo.

C’è chi si è voluto immortalare lì, chi ha voluto fotografare la grande folla, chi ha scelto diBigliettini con scritto frasi come "Tutti abbiamo perso un amico" sono ora ammucchiati all'angolo sud-ovest di Bedford e Grove, vicino al ristorante di quartiere The Little Owl ("È strano sentirsi tristi, ma di fatto lo siamo": queste le parole di Catherine Schmitt, una delle fan che hanno portato fiori, intervistata da Variety.

La morte di Matthew Perry: Il tributo degli ideatori di FriendsMarta Kauffman e David Crane, insieme con il regista Kevin Bright, ricordano l'attore morto sabato scorso a soli 54 anni. Leggi di più ⮕

Addio a Matthew Perry, il cordoglio social per la morte dell'attore di 'Friends'Matthew Perry, attore che ha legato il suo volto al personaggio Chandler della sitcom tv 'Friends', è morto a… Leggi di più ⮕

Matthew Perry, pellegrinaggio sotto la casa di Friends: i fan portano i fiori per l'ultimo salutoLa morte del celebre attore Matthew Perry, che ha recitato nella serie Tv Friends, ha lasciato... Leggi di più ⮕

Matthew Perry, le gag migliori in «Friends»: «Ciao, sono Chandler, faccio battute quando sono a disagio»Lo humor del personaggio era il suo tratto più distintivo, fra massime sull’amore e frecciate agli amici Leggi di più ⮕

Matthew Perry, sui social il ricordo e il tributo delle star all'attore di 'Friends'Matthew Perry, sui social il ricordo e il tributo delle star all'attore di 'Friends'. La notizia su Tg La7 Leggi di più ⮕

È morto Matthew Perry, protagonista della serie tv FriendsGli articoli, le rassegne, i blog, le foto, tutto quello che arriva dal mondo e dalla rete. Leggi di più ⮕