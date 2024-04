Morte di sette volontari della ong statunitense World Central Kitchen

Sdegno unanime per la morte dei sette volontari della ong statunitense World Central Kitchen (CHI ERANO - LE IMMAGINI). "Questo incidente è stato un grave errore", ha dichiarato il capo di Stato Maggiore israeliano, il generale Herzi Halevi, in un video messaggio. "È stato un errore che ha fatto seguito a un'errata identificazione di notte, durante una guerra, in condizioni molto complesse. Non sarebbe dovuto accadere", ha aggiunto.

E' stato "un tragico caso in cui le nostre forze involontariamente hanno colpito innocenti nella Striscia di Gaza", ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, che è stato dimesso dall'ospedale Hadassah dopo l'intervento di ernia. Migliaia di manifestanti sono riusciti a superare i cordoni di sicurezza posti dalla polizia israeliana e hanno raggiunto l'ingresso della casa del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ad Aza Road, a Gerusalemm

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



SkyTG24 / 🏆 31. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Sette operatori della ong World Central Kitchen sono stati uccisi in un attacco aereo a GazaIl fondatore ha accusato Israele, che non ha confermato di esserne responsabile e ha detto di aver avviato un'indagine: la ong intanto ha interrotto le proprie operazioni nella Striscia di Gaza

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Israele ha ammesso di aver ucciso sette operatori della ong World Central KitchenIl primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che non è stato intenzionale, e che ci sono indagini in corso al riguardo

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Sette operatori di World Central Kitchen uccisi a Gaza: uno degli ultimi video pubblicatiQuesto video è stato rilasciato pochi giorni fa - il 25 marzo - dalla World Kitchen Kitchen (WCK), l&…

Fonte: HuffPostItalia - 🏆 6. / 89 Leggi di più »

Quattro operatori della ong World Central Kitchen sono stati uccisi in un attacco aereo a GazaIl fondatore ha accusato Israele, che non ha confermato di esserne responsabile e ha detto di aver avviato un'indagine

Fonte: ilpost - 🏆 7. / 83 Leggi di più »

Gaza, chi sono gli operatori umanitari della World Central Kitchen uccisi in un raidAlmeno sette persone che lavoravano per la ong statunitense “World Central Kitchen” dello chef José Andres sono state uccise in un raid aereo dell'esercito israeliano. A comunicarlo, lo stesso chef dell’organizzazione

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Volontari della World Central Kitchen uccisi da un raid israeliano a GazaLo chef Lalzawmi Frankcom, una delle vittime dell'attacco, mostra i pasti preparati nella cucina allestita a Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia di Gaza.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »