Morta la 22enne Shani Louk: era tra i giovani rapiti da Hamas al rave

Shani Louk, la 22enne tedesca-israeliana rapita da Hamas, è morta. A dare il terribile annuncio a Rtl è stata la madre: "Purtroppo ieri abbiamo ricevuto la notizia che mia figlia non è più in vita". La notizia è data dalla testata tedescaave musicale attaccato da Hamas

. La ragazza era stata riconosciuta in un video in cui i terroristi la trasportavano inerme e seminuda su una jeep. Nelle scorse settimane era emerso che Shani fosse ancora viva ma "gravemente ferita" in un ospedale di Gaza.

Shani era una tatuatrice e influencer tedesco-israeliano ed era divenuta il simbolo del massacro di Reim quando, seminuda e apparentemente priva di sensi, era stata portata in 'parata' per le strade di Gaza dai militanti di Hamas nel retro di un pickup. Nel video, mentre i miliziani urlavano "Allah è grande" tra gli applausi della folla, alcuni palestinesi le sputavano addosso. headtopics.com

La famiglia aveva fatto diversi appelli di aiuto al governo tedesco. Adesso però le speranze si sono scontrate col peggiore degli annunci. ''Siamo devastati nel condividere che il corpo della 23enne tedesco-israeliana Shani Luk è stato trovato e identificato. Shani, che è stata rapita da un festival musicale e torturata, portata in giro per Gaza dai terroristi di Hamas, ha vissuto orrori insondabili'', si legge in una nota diffusa dalle autorità israeliane.

