Morta a Roma la produttrice Marina Cicogna

06/11/2023 11:26:00 ilmessaggeroit 1 min.

La storica produttrice cinematografica Marina Cicogna è morta a Roma all'età di 89 anni. L'attrice Vanessa Redgrave ha espresso il suo dolore per la perdita. Nel frattempo, il giornalista Corrado Augias ha lasciato la Rai per unirsi a La7. Un parrucchiere ha offerto riparo dalla pioggia a un padre e sua figlia, e in seguito la ragazza è tornata nel negozio con un dolce per ringraziarlo.